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۴ مرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۳۳

گزارش هاي خبرنگار اعزامي "مهر" از جام ملت هاي آسيا - چين (156)

مربيان ژاپن و تايلند پس از بازي چه گفتند

تيم هاي ژاپن و تايلند روز گذشته دومين ديدار گروه چهارم رقابتهاي جام ملتهاي آسيا را برگزار كردند كه در پايان تيم ملي ژاپن با پيروزي بر حريف خود جواز صعود به مرحله بعد را كسب كرد.

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" از محل برگزاري سيزدهمين دوره رقابتهاي جام ملتهاي آسيا در چين ، زيكو پس از پايان اين ديدار تصريح كرد: خوشحالم از اينكه تيم ژاپن موفق شده با يك نتيجه قابل قبول بر تيم تايلند غلبه كند و بيشتر از آن جهت خوشحالم كه بازيكنان ژاپن توانستند در طول بازي از خودشان صبر و حوصله نشان دهند.ما اكنون به دور بعد صعود كرده ايم و بايد به فكر انجام ديدارهاي آتي باشيم.


چاتچي پاهولپات سرمربي تايلند نيز پس از پايان ديدار گفت: ما نتيجه را در نيمه دوم واگذار كرديم. از اينكه تيم تايلند بازي را باخته ناراحتم اما ژاپن يك تيم بسيار قدرتمند است.
چاتچاي پاهولپات در پايان در حالي كه لبخندي به لب داشت افزود: فكر مي كنم تيم چين به قهرماني اين دوره از رقابت ها دست پيدا كند.

کد مطلب 97719

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