ابداع نرم افزاری برای ردیابی اجسام و انسانها در فایلهای ویدیویی

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف این ابداع بهبود چگونگی ترجمه محتوی فایلهای ویدیویی و چگونگی شناسایی و تحلیل آنها است زیرا جستجوگرهای هوشمند ویدیویی نیازمند ردیاب انسان و شیئ در کنار یکدیگر هستند.

برای مثال در صورتی که یک دوربین امنیتی تصاویری را از فردی مجروح بر روی زمین به ثبت برساند، رایانه این اطلاعات را تنها ذخیره نخواهد کرد بلکه با کمک چنین نرم افزاری می تواند انسان و وضعیت وی را شناسایی کرده و سیگنالهایی را برای درخواست کمک ارسال کند.

چنین سیستمی در عین حال می تواند در هنگام رانندگی به کمک راننده بیاید و با ردیابی یک رهگذر در مسیر حرکت خودرو را سریعا متوقف کند.

از دیگر کاربردهای این سیستم کمک به افراد مسنی است که به تنهایی زندگی می کنند زیرا این سیستم می تواند در صورت بروز شرایط اضطراری مراکز اورژانس را با ارسال سیگنالهایی آگاه کرده و درخواست کمک کند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققانی که در حال تکمیل این نرم افزار هستند تاکنون با کمک این نرم افزار توانسته اند در بخش ردیابی اجسام رقابت بزرگ PASCAL در رقابتی سخت با دانشمندان سرتاسر جهان به جایگاه اول دست پیدا کردند.