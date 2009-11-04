سودمند نبودن استرداد لایحه هدفمندی/ دولت می تواند تقاضای اصلاح قانون کند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا موضوع نامه دولت در استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه موجب نگرانی مردم نمی‌شود گفت: بنده نامه استرداد دولت را نمی‌پسندم، فکر می‌کنم استرداد این لایحه در حالی که دولت نیازمند تفاهم قوا برای اجرای این طرح است مفید نیست.

نماینده تهران در مورد اینکه آیا در آئین نامه مجلس امکان این که نظر رئیس جمهور در ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تامین شود وجود دارد، گفت: براساس آئین نامه مجلس، ماده 13 این لایحه از سوی نمایندگان به تصویب رسیده و بازگشت به لایحه دولت نیز رای نیاورده بنابراین هیچ امکان آئین نامه‌ای برای تامین نظر دولت وجود ندارد.

رئیس مرکز پژوهشها تصریح کرد: در حال حاضر باید بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به همین ترتیبی که پیش می‌رود ادامه یابد و دولت نیز طی سه ماه فرصت دارد آئین نامه اجرایی آن را تهیه کند.

وی تاکید کرد: دولت می تواند کارت اعتباری خانوارها را صادر و اقدامات لازم را انجام دهد.

توکلی با بیان اینکه دولت می تواند پس از این اقدام در لایحه بودجه سال 89 که بهمن ماه در مجلس بررسی می شود تقاضای تنخواه گردان کند، تصریح کرد: بنده به طور جدی از این تقاضا دفاع می‌کنم تا دولت هم بتواند در فاصله سه تا چهار ماه آینده آئین نامه‌ها را تنظیم کند.