جعفر عروجی مدیر تولید این پروژه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری مجموعه "تاوان" از 28 شهریور شروع شده و همچنان در تهران ادامه دارد. تاکنون 30 تا 40 درصد از مجموعه تصویربرداری شده و مستانه مهاجر و فرامرز ابوالصدق به ترتیب مشغول تدوین و صداگذاری این پروژه هستند. هنوز آهنگساز مشخص نشده و یک ماه پایان کار برای ادامه ضبط عازم رامسر می‌شویم.

بازغی در نمایی از "تاوان"

مجموعه "تاوان" در 18 قسمت به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه می‌شود و پژمان بازغی، سارا خوئینی‌‌ها، رضا رویگری، سیدمهرداد ضیایی، احمد ساعتچیان، مهران رنجبر، رامین راستاد، شهنام شهابی، مریم کاویانی، کاظم هژیرآزاد، شاه‌علی سرخانی، کیانوش گرامی، فرج گلسفیدی، ج. عروجی، مجید جعفری و ... در آن بازی می‌کنند.

"تاوان" یک تریلر جاده‌ای و شهری در ژانر اجتماعی است و عوامل آن عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: آرش برهانی، علیرضا معتمدی، مدیر تصویربرداری: محمد ناصری، صدابردار: منصور شهبازی، طراح صحنه و لباس: منصوره یزدان‌جو، طراح گریم: الهام حیدری، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: روزبه سجادی حسینی، منشی صحنه: فهیمه کرمی، عکاس: نادر فوقانی.