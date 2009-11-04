ژن عصبانیت مردان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اماسان هلث، مردان عصبانی و پرخاشگری که تا کنون یکبار رفتار خشونتآمیز همراه با ضرب و جرح انجام داده و زندان را تجربه کردهاند در بدنشان این ژن را به همراه دارند.
این آزمایش بر روی دویست هزار پسربچه و مرد 5 تا 45 ساله که در روز بیش از سه بار رفتار خشونتآمیز بروز میدهند انجام و منجر به شناسایی ژن عصبانیت و پرخاشگری شده است.
پزشکان بر این باورند با شناسایی این ژن والدین میتوانند پیش از تولد فرزندان پسرشان ژن عصبانیت و پرخاشگری را اصلاح کنند تا شدت بروز خشونت و جرم را در زندگی آینده جوانانشان کاهش دهند.
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