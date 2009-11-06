راه آهن "شیراز- عسلویه" و "شیراز -بندرعباس" ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهبهانی امروز در جریان بازدید از راههای در حال احداث و بهسازی استانهای بوشهر و فارس که با حضور 4 نماینده مجلس شورای اسلامی انجام گرفت، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر تصریح کرد: طرح ساخت راه آهن شیراز- برداشوند-بوشهر-عسلویه به طول تقریبی 600 کیلومتر با اعتباری بالغ بر یکهزارو 500 میلیارد تومان ساخته خواهد شد.

وی افزود: همچنین راه آهن شیراز- جهرم-لار-بندر عباس نیز با طول تقریبی 500 کیلومتر با هزینه ای بالغ بر یکهزار میلیارد تومان ساخته خواهد شد.

وزیر راه و ترابری طرح احداث این خطوط ریلی را در مرحله مطالعه برای احراز ماده 32 جهت استفاده از اعتبارات دولتی اعلام کرد.

بهبهانی همچنین با اعلام اینکه امروز تمام روستاهای بالای 20 خانوار در حوزه شهرستانهای لامرد و خنج از نعمت راه آسفالته برخوردار شده اند، گفت: خوشحالم از اینکه امروز در دورترین نقاط ایران، که در زمانهای نه چندان دور در آنها هیچگونه مسیر ارتباطی مناسبی وجود نداشت، بهترین پروژه ها در حال ساخت است.

وزیر راه و ترابری اقدامات انجام شده در این منطقه را "خوب" ارزیابی کرد و گفت: همه باید بیایند و اقدامات راهسازی در این مناطق را مشاهده کنند و از آنها درس بگیرند.

وی در ادامه، خطاب به مسئولان راهسازی، بر لزوم رعایت اصلاح الگوی مصرف تاکید کرد و گفت: از مشاورین و پیمانکاران این پروژه ها انتظار دارم با رعایت اصلاح الگوی مصرف در پروژه هایشان بتواند امکان ساخت کیلومترها راه بیشتر فراهم کنند.

بهبهانی در ادامه در جریان بازدید از مسیر لامرد-خنج دستور مطالعه فاز 2 این مسیر را صادر کرد. وی اعلام کرد: با انجام فاز 2 مسیر لامرد-خنج طول این مسیر از 145 کیلومتر به 75 کیلومتر کاهش می یابد، علاوه براین، گردنه چاهشور نیز از این مسیر حذف می شود.

این فاز شامل احداث یک تونل به طول 1980 متر و تبدیل جاده فرعی به اصلی برای اتصال این دو شهر است.

وزیر راه و ترابری، در این سفر از روند ساخت محور اصلی پارسیان (عسلویه – لامرد) ، پروژه احداث 45 کیلومتر اتوبان لامرد- گله دار و برخی دیگر پروزه های زاهسازی دیدن کرد.