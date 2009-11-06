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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۴۰

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تمام سرماخوردگی‌ها آنفلوآنزای خوکی نیست

تمام سرماخوردگی‌ها آنفلوآنزای خوکی نیست

پزشکان آمریکایی اعلام کرده‌اند تمامی بروز علائم سرماخوردگی‌های جزئی در افراد سالم منجر به آنفلوآنزای نوع A نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ام‌اس‌ان هلث، بسیاری از مراجعه کنندگان به بیمارستانها تنها به دلیل بروز علائم یک زکام ساده دچار ترس و وحشت می‌شوند در حالیکه علائم آنفلوانزای A با بدن درد شدید همراه است.

پزشکان اعلام کرده‌اند تمامی بیمارانی که تاکنون به آنفلوانزای A مبتلا شده‌اند همراه با نشانه‌های آنفلوانزا دچار اسهال نیز بوده‌اند.

نشانه‌های این بیماری همچون نشانه های یک سرماخورگی ساده است که تب، احساس خستگی، بی اشتهایی و سرفه را به همراه دارد.

این نکته حائز اهمیت است که برخی بیماران همراه علائم ذکر شده نشانه‌هایی مانند آبریزش بینی، گلودرد و حالت تهوع نیز مشاهده می‌کنند.

کد مطلب 977207

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