سید نجیب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: بر این اساس هر زمان که دولت نیازمند این بودجه باشد می تواند با لایحه یک فوریتی و یا دو و سه فوریتی و با مجوز مجلس از این صندوق در عرض یک هفته برداشت کند.

وی با بیان اینکه این تنها راه برای حل دغدغه های دولت در این زمینه است، تصریح کرد: مسیرهای دیگر مغایر با قانون است و حتی در صورتی که مجلس نیز به برخی از این مسیرها پاسخ مثبت دهد در نهایت شورای نگهبان آن را رد می کند و مانع از بروز خلل در قانون اساسی می شود.

نماینده مردم مینودشت در خانه ملت در بیان دغدغه های رئیس جمهوری درباره درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: رئیس جمهور نگران است در زمان مشکل نتوانند از این ذخیره به عنوان کمک استفاده کنند، این در حالی است که رئیس جمهور از این صندوق می تواند با مجوز مجلس برداشت کنند همانطور که در زمان مشکلات از صندوق ذخیره ارزی برداشت کرد.

حسینی با بیان اینکه راهکارهای قانونی برای حل این موضوع وجود دارد و دولت باید در این زمینه با مجلس همراهی کند، ادامه داد: این صندوق به صورت مستقل و مجزا ایجاد می شود تا درآمدهای حاصل از هدفمندسازی در آن جمع آوری شود.

وی با بیان اینکه آنچه دولت در زمینه درآمدهای ناشی از هدفمندسازی یارانه های پیشنهاد داده مغایر با قانون است، اعلام کرد که پیشنهاد کمیسیون بودجه در جلسه علنی آینده مجلس مطرح می شود.