میانگین پیشرفت فیزیکی طرحهای عمرانی در استان کرمانشاه 50 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد جمور بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته راهبردی پروژه های عمرانی استان بر پرهیز از ترک تشریفات توسط دستگاههای اجرایی در اجرای پروژه ها تاکید کرد و اظهار داشت: کلیه دستگاههای اجرایی باید از درخواست ترک تشریفات خوداری و کلیه مراحل قانونی برگزاری مناقصات را رعایت کنند زیرا این امر منجر به پیمان سپاری پروژه ها در فضای رقابتی و صرفه و صلاح دولت از جمله کاهش قیمت تمام شده و ارتقاء کیفیت اجرا پروژه ها خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیگیری بر انجام تشریفات قانونی از سوی دفتر فنی استانداری به صورت مستمر مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: به تازگی نامه ای تحت عنوان دستور ریاست جمهور خطاب به اعضای هیئت دولت مبنی بر انجام تشریفات قانونی مناقصات دریافت شده که این موضوع تاکیدی بر پیگیری ها و سیاست گذاری های انجام شده توسط دفتر فنی استانداری کرمانشاه در سال گذشته است.

جمور همچنین در خصوص تفویض اختیاربه فرمانداران به منظور اصلاح فرآیندها و کاهش مراجعات مردم به مرکز استان خاطرنشان کرد: به منظور اصلاح فرآیندها و حذف مراحل زائد و کاهش مراجعات مردم به مرکز استان همچنین باتوجه به تاثیرگذار بودن تصمیمات فرمانداران در کارگروه مسکن و شهرسازی، پروسه تغییر کاربری و قسمتی از تصویب طرح کاربری روستاها به شهرستان ها محول شده که این نیز نقش بسیار مهمی در جهت تسریع در اجرای کارها داشته است.

وی تصریح کرد: تفویض اختیارها به شهرستان ها در خصوص تغییر کاربری و طرح کاربردی روستاها منجر به تصویب 217 طرح هادی روستایی طی 18 ماه گذشته شده است درحالیکه در سنوات قبل از سال 1387 در کل 600 طرح به تصویب رسیده بود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه در ادامه از پیشرفت فیزیکی 49.52 درصدی طرحهای عمرانی خبر داد و گفت: هم اکنون میانگین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی 49.52 درصد می باشد که نسب به زمان مشابه در سال قبل از 12 درصد رشد برخوردار است و شهرستان های سنقر، اسلام آباد غرب و گیلانغرب به ترتیب دارای بالاترین پیشرفت هستند.

در ادامه این جلسه منوچهر فخری شهردار کرمانشاه نیز گزارش مبسوطی در خصوص آخرین وضعیت پروژه های در دست اقدام ارائه کرد.