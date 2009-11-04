  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۵۵

13 هزار هکتار باغ زیتون در گلستان احداث شد

13 هزار هکتار باغ زیتون در گلستان احداث شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: از زمان اجرای طرحهای توسعه تاکنون 13 هزار هکتار باغ زیتون در استان احداث شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو عصر چهارشنبه در بررسی مشکلات زیتونکاران استان افزود: از این سطح حدود چهار هزار و 800 هکتار بارور بوده و پیش بینی می شود در سال جاری  حدود شش هزار تن محصول از باغات زیتون استان برداشت شود که حدود 30 درصد آن به مصرف کنسروی و 70 درصد جهت استحصال روغن می رسد.

وی  اظهار داشت: زیتون یکی از درختان پراهمیت با میوه سرشار از روغن و مواد غذایی با ارزش است که کاشت آن در جهان و ایران سابقه ای دیرینه دارد که قبل از اجرای طرح های توسعه زیتون در استان فقط 45 هکتار باغ زیتون وجود داشت.
 
مصطفی لو خاطرنشان کرد: ارزش اقتصادی بالای تولیدات باغی، اشتغال زایی مناسب، ‌ارزآوری و تامین منابع اولیه بعضی صنایع فرآوری، ایجاد کمربند سبز و جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب منابع پایه نشان از مزیت نسبی تولیدات باغی بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: باتوجه به وجود سه اقلیم سرد و خنک (‌در ارتفاعات)، معتدله و مرطوب ( در دامنه )، گرم و خشک (در مناطق دشت) و امکان توسعه محصولات سردسیری تا نیمه گرمسیری نیاز به توجه بیشتری در زمینه کشت زیتون است.

وی یادآور شد: در همین راستا فعالیتهای باغبانی به عنوان یک کار تخصصی با مزیتهای نسبی فراوان در قالب طرحهای مختلف با حمایتهای فنی و اعطای تسهیلات در چهار محور اصلی  دنبال می شود.

وی عنوان کرد: توسعه باغات، اصلاح و بهسازی باغات، توسعه گل و گیاهان زینتی و تولید نهال از محورهای اساسی فعالیتهای باغبانی استان است.

استان گلستان به لحاظ توسعه زیتون مقام دوم کشور را داراست.

کد مطلب 977213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها