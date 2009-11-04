13 هزار هکتار باغ زیتون در گلستان احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مصطفی مصطفی لو عصر چهارشنبه در بررسی مشکلات زیتونکاران استان افزود: از این سطح حدود چهار هزار و 800 هکتار بارور بوده و پیش بینی می شود در سال جاری حدود شش هزار تن محصول از باغات زیتون استان برداشت شود که حدود 30 درصد آن به مصرف کنسروی و 70 درصد جهت استحصال روغن می رسد.

وی اظهار داشت: زیتون یکی از درختان پراهمیت با میوه سرشار از روغن و مواد غذایی با ارزش است که کاشت آن در جهان و ایران سابقه ای دیرینه دارد که قبل از اجرای طرح های توسعه زیتون در استان فقط 45 هکتار باغ زیتون وجود داشت.



مصطفی لو خاطرنشان کرد: ارزش اقتصادی بالای تولیدات باغی، اشتغال زایی مناسب، ‌ارزآوری و تامین منابع اولیه بعضی صنایع فرآوری، ایجاد کمربند سبز و جلوگیری از فرسایش خاک و تخریب منابع پایه نشان از مزیت نسبی تولیدات باغی بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: باتوجه به وجود سه اقلیم سرد و خنک (‌در ارتفاعات)، معتدله و مرطوب ( در دامنه )، گرم و خشک (در مناطق دشت) و امکان توسعه محصولات سردسیری تا نیمه گرمسیری نیاز به توجه بیشتری در زمینه کشت زیتون است.

وی یادآور شد: در همین راستا فعالیتهای باغبانی به عنوان یک کار تخصصی با مزیتهای نسبی فراوان در قالب طرحهای مختلف با حمایتهای فنی و اعطای تسهیلات در چهار محور اصلی دنبال می شود.

وی عنوان کرد: توسعه باغات، اصلاح و بهسازی باغات، توسعه گل و گیاهان زینتی و تولید نهال از محورهای اساسی فعالیتهای باغبانی استان است.

استان گلستان به لحاظ توسعه زیتون مقام دوم کشور را داراست.