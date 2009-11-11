خبرگزاری مهر – گروه دین و اندیشه: فصلنامه پژوهشهای قرآنی، کاری است تخصصی در زمینه قرآن و مباحث علوم قرآنی که مخاطبان آن اهل فضل و نظر در علوم اسلامی، فضلای حوزه های علمیه و استادان و دانشجویان رشته های تخصصی علوم قرآنی دانشگاهها هستند.

بیشترین بخش هر شماره که دو سوم حجم فصلنامه را تشکیل می دهد در زمینه یک موضوع ویژه است و بخش دوم هر شماره از فصلنامه به مقالاتی با موضوعات آزاد و تک‌نگاریها اختصاص یافته است.

در شماره پنجاه و هشتم از این فصلنامه بخش پژوهشهای موضوعی کاربرد قرآن در روش اجتماعی شهید ثانی نوشته سید حسین هاشمی، نقش دانشهای قرآنی در روش اجتهای شهیدین نوشته محمد بهرامی، نگاه قرآنی شهید اول به فلسفه سیاسی نوشته سید ابراهیم سجادی، معنا شناسی ایمان در نظرگاه شهید ثانی، جایگاه اسباب نزول در مسالک الافهام نوشته الهه شاه پسند را مورد توجه قرار داده است.

در بخش تک نگاریهای قرآنی مطالبی چون یوسف(ع) رزم آزمای معرکه نفس نوشته حسن رهبری، نظریه هندسی چند وجهی سوره های قرآن نوشته حمید سعید بخش، حقایق آسمانی در الفاظ زمینی نوشته سید محمد حسین موسوی زاده، خلاصه المقالات نوشته ابوعلی نجفی و چکیده انگلیسی این فصلنامه با ترجمه احمد رضوانی منتشر شده است.