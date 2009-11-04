مسئولان استانی باید توجه دولت را به مشکلات فرهنگی جلب کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد سیمزاری در حاشیه جشنواره نمایش عروسکی در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان کرمان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به کمبودهای مختلف در عرصه فرهنگی گفت: مسئولان استانی باید در سفرهای دور سوم هیئت دولت به استانها نظر مسئولان را به مشکلات دستگاه های مختلف فرهنگی جلب کنند.

وی گفت: سفرهای استانی بیشتر از اینکه فرصتی برای هیئت دولت باشد فرصت مناسبی برای مسئولان برای بیان مشکلات به خصوص در بحث فرهنگی است.

سیمزاری با تاکید بر لزوم معطوف شدن دولتمردان به فرهنگ خاطرنشان کرد: در این سفرها باید اعتبارات لازم را برای اجرای طرحهای فرهنگی جذب کرد و این مسئله مهمترین مسئولیت مسئولان استانی است.

وی با اشاره به تاثیر فعالیتهای فرهنگی در تربیت صحیح کودکان و نوجوانان گفت: تئاتر عروسکی یکی از فعالیتهای مهم فرهنگی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سیمزاری خاطرنشان کرد: ارتباط با دانشگاهها در روال و نحوه فعالیتهای فرهنگی بسیار ارزشمند است که تاکنون اقداماتی نیز در این خصوص صورت گرفته اما نیاز به پشتوانه سازی مالی دارد.

وی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی فرهنگی برای کودکان افزود: هم اکنون 800 مرکز کانون فرهنگی و هنری کودک و نوجوان در کشور در حال فعالیت هستند که این مراکز فرهنگی نقش محوری در فعالیتهای فرهنگی کودکان دارند.

فرهنگ همچنان مظلوم واقع شده است

وی با تاکید بر لزوم ارتقا سطح فرهنگی گفت: فرهنگ مظلوم واقع شده است و باید برنامه ریزی لازم در راستای پشتوانه سازی فعالیتهای فرهنگی انجام شود.

مدیر تئاتر کانون فرهنگی کانون پرورش فکری کشور افزود: در راستای ارتقا تئاتر عروسکی رایزنی هایی با برخی کشورها انجام شده است و امیدواریم با فعالیتهای انجام شده سطح کیفی و کمی تئاتر عروسکی افزایش یابد.

وی بر شناخت مسئولان از کمبودهای مادی و معنوی حوزه فرهنگ تاکید کرد و خواستار برطرف شدن مشکلات در راستای افزایش کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی شد.