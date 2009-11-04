به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجتالاسلام اسماعیل قبادی بعداز ظهر چهارشنبه در ششمین جلسه روسای ادارات تابعه تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه اظهار داشت: حدود 60 نفر از روحانیونی که دارای شرایطی از جمله سطحدوحوزه و سابقه فعالیت به عنوان خطیب بودهاند در این دوره ثبتنام کرده که در 15آبان ماه از آنها به صورت کتبی و شفاهی آزمون ورودی به عمل می آید و از بین آنها حدود30 نفر که حد نصاب نمره را کسب کنند در دروره پذیرش میشوند.
مدیر کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه از برگزاری دوره در اواخر آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت:این دوره 142 ساعت و طی دو ماه برگزار شده و در آن روحانیون با 10 عنوان که توسط اساتید مجرب حوزه و دانشگاه تدریس میشوند آشنا خواهند شد.
وی عناوین این دوره را آشنایی با خطابه و بلاغت در ادبیات فارسی،فرق و مذاهب انحرافی،تاریخ اسلام ، حدیثشناسی،آسیبشناسی و روانشناسی تبلیغ،فن سخنوری،نقش ارتباطات و تبلیغات در دنیای معاصر ، مقتلشناسی و مقتلخوانی ،رفتار و اخلاق مبلغ و فنآوریاطلاعات اعلام کرد.
قبادی آشنایی با خطابه را از ضروریات مبلغین برشمرده که میتواند در تبلیغات چهره به چهره بسیار موثر باشد.
وی تصریحکرد: تمام هزینههای این دوره توسط سازمان تبلیغات اسلامی مرکز تامین شده که تلاش داریم در صورت پشتیبانی مسئولین محلی و تامین اعتبارات استانی این دورهها را مداومت بخشیده و برای سایر روحانیون نیز برگزار کنیم.
مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه در ادامه اجرای سه طرح نمایشگاه مناسبتهای فرهنگ مناسبتهای مذهبی،کنگره شعر عاشورایی و تربیت خطیب را بهعنوان کارهای عمده و شاخص این اداره کل در چند ماه آینده معرفی کرد.
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