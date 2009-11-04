تیم فوتسال بانوان ایران از صعود به دیدار نهایی بازماند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دو تیم ملی فوتسال ایران و اردن ساعت 16 امروز به وقت محلی در شهر هوشی مینه ویتنام آغاز شد و با برتری 2 بریک تیم اردن به پایان رسید.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران اگر چه در دقایق پایانی بازی یکی از گل‌های خورده را تلافی کرد اما بازی بسته اردن و نبود یک تمام کننده در این دقایق که ناشی از به هم ریختگی روحی بازیکنان ما بود، باعث شد تا نتیجه تغییری نکند و ایران با این شکست به دیدار رده‎بندی مسابقات راه یابد و در برابر تایلند قرار گیرد.

در این مسابقه فاطمه اعتدادی در دقیقه 16 و فرشته کریمی در دقیقه 19 دو پنالتی ایران را از دست دادند و و نسیمه غلامی در نیمه دوم زننده تنها گل تیم ایران بود.

گل‌های تیم اردن را نیز "استفانیه النابر" در دقیقه 3 و "مایسا جدره" در دقیقه 12 به ثمر رساندند. دیدار نهایی مسابقات فوتسال بانوان بازیهای داخل سالن آسیا با حضور دو تیم اردن و ژاپن برگزار خواهد شد.