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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۵:۲۲

بازیهای داخل سالن آسیا-ویتنام

تیم فوتسال بانوان ایران از صعود به دیدار نهایی بازماند

تیم فوتسال بانوان ایران از صعود به دیدار نهایی بازماند

تیم ملی فوتسال بانوان ایران با شکست مقابل تیم ملی اردن از راهیابی به دیدار نهایی مسابقات فوتسال بازیهای داخل سالن آسیا ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار دو تیم ملی فوتسال ایران و اردن ساعت 16 امروز به وقت محلی در شهر هوشی مینه ویتنام آغاز شد و با برتری 2 بریک تیم اردن به پایان رسید.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران اگر چه در دقایق پایانی بازی یکی از گل‌های خورده را تلافی کرد اما بازی بسته اردن و نبود یک تمام کننده در این دقایق که ناشی از به هم ریختگی روحی بازیکنان ما بود، باعث شد تا نتیجه تغییری نکند و ایران با این شکست به دیدار رده‎بندی مسابقات راه یابد و در برابر تایلند قرار گیرد.

در این مسابقه فاطمه اعتدادی در دقیقه 16 و فرشته کریمی در دقیقه 19 دو پنالتی ایران را از دست دادند و و نسیمه غلامی در نیمه دوم زننده تنها گل تیم ایران بود.

گل‌های تیم اردن را نیز "استفانیه النابر" در دقیقه 3 و "مایسا جدره" در دقیقه 12 به ثمر رساندند. دیدار نهایی مسابقات فوتسال بانوان بازیهای داخل سالن آسیا با حضور دو تیم اردن و ژاپن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 977223

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