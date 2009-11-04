پرداخت تسهیلات جدید به کارفرمایان آغاز شد

محمدجواد فلسفی در گفتگو با مهر در اعلام تازه ترین اقدام صورت گرفته توسط وزارت کار و امور اجتماعی برای حمایت از افراد بیکار و جویای شغل، از برنامه ریزی برای اشتغال مجدد افراد بیکار در واحدهای تولیدی و بنگاهها خبر داد و گفت: در حال حاضر مصوبه جدیدی به استانها ابلاغ شده است.

مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: از طریق ابلاغیه جدیدی که برای به کارگیری مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری به استانها ابلاغ شده است، منابعی نیز برای حمایت از کارفرمایان استفاده کننده از نیروی کار مقرری بگیر در نظر گرفته شده است.

فلسفی در ادامه از تامین اعتبارات لازم برای پرداخت تسهیلات 100 میلیون ریالی به کارفرمایان به ازای به کارگیری هر نیروی کار اشتغال مجدد در طرح بیمه بیکاری خبر داد و افزود: از طریق به کارگیری هر مقرری بگیر بیمه بیکاری از طریق خوداشتغالی و چنداشتغالی تا سقف 700 میلیون ریال تسهیلات به کارفرمایان پرداخت خواهد شد.

وی بیان داشت: این طرح که هم اکنون به عنوان آخرین طرح در زمینه اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری است، در حال حاضر با ابلاغ به استانها در حال اجرا است.

در دولت نهم وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی دستورالعملی را برای اجرای طرح اشتغال مجدد مقرری بگیران بر اساس تبصره یک ماده 6 قانون بیمه بیکاری تهیه کردند که طی آن باید نسبت به معرفی مقرری بگیران بیمه بیکاری و کارگاههای متقاضی اقدام تا امکان استفاده از تسهیلات 100 میلیون ریالی فراهم شود.