لاریجانی خواستار حل مشکل زائران و گرد و غبار در عراق شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، رئیس مجلس که برای سفری چهار روزه عازم این کشور شده امروز چهارشنبه در بدو ورود به عراق در منطقه الخضرا با ایاد سامرایی رئیس، نواب مجلس عراق و برخی از نمایندگان مجلس این کشور دیدار و گفتگو کرد.

لاریجانی در این دیدار به رفت و آمد زائران دو کشور ایران و عراق اشاره کرد و گفت: این رفت و آمد به خاطر قرابت فرهنگی دو ملت گسترش یافته و می تواند از این بیشتر نیز توسعه و گسترش یابد.

رئیس مجلس کشورمان با بیان اینکه برخی زائران ایرانی در عراق دچار مشکلاتی می شوند ابراز امیدواری کرد به این مشکلات رسیدگی شود.

لاریجانی به اشاره به مشکل گرد و غبار بوجود آمده در ایران که از خاک عراق شیوع پیدا می کند تصریح کرد: این موضوع البته منطقه ای است و چند کشور برای حل آن باید با هم همکاری کنند و من در این زمینه از پارلمان عراق درخواست می کنم نسبت به این موضوع حساس باشند تا دولت عراق در رفع این مشکل گامهای موثری بردارد.

رئیس قوه مقننه به حضور منافقین در کشور عراق اشاره کرد و گفت: منافقین گروهی تروریستی هستند که به ملت ایران و عراق ضربه زده اند و حضور آنان در عراق برای آینده شما مضر خواهد بود.

وی افزود: مطابق مقررات بین المللی چون منافقین تروریست هستند باید از عراق خارج شوند و ما از اقداماتی که تاکنون صورت گرفته تشکر می کنیم اما توقع این است که در کشور دوست ما تروریستها خانه نکنند.

لاریجانی با اشاره به سفر چندی قبل السامرایی رئیس مجلس عراق به تهران گفت: در آن سفر آقای سامرایی درباره مسئله آب با من صحبت کرد و من موضوع را پیگیری و با مسئولان مربوطه نیز در ایران صحبت کردم و مقرر شد در کمیته ای فنی در رابطه با حل آن بحث شود و وزارت نیروی ایران نیز در این مورد اعلام آمادگی کرده است.