رافعی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: میکس نهایی توسط عباس رستگارپور در استودیو اندیشه از هفته آینده آغاز می‌شود. پیمان یزدانیان ساخت موسیقی "کیمیا و خاک" را تا چند روز آینده به پایان می‌رساند. این فیلم بر اساس بیتی از اشعار حافظ ساخته شده و اولین نمایش آن در جشنواره فیلم فجر امسال است.

وی که امسال ساخت فیلم سینمایی "روز داوری" را در خارج از ایران به پایان رسانده است، درباره مراحل فنی این فیلم افزود: موسیقی "روز داوری" توسط ستار اورکی در حال ساخت است و هنوز برای حضور این فیلم در جشنواره فیلم فجر امسال برنامه خاصی نداریم.

"کیمیا و خاک" فضای ملتهب جامعه را که منجر به انقلاب اسلامی سال 57 شد به تصویر می‌کشد. در این فیلم اپیزودی پنج گروه قصد دارند با آخرین پرواز از ایران خارج شوند، اما اتفاق‌هایی می‌افتد که سرنوشت آنها را تغییر می‌دهد. حسین یارى، پریوش نظریه، امیر آقایى، آزیتا حاجیان، سیاوش طهمورث، امیرمحمد زند، محسن افشانى، اصغر نژاد ایمانی، فرامرز روشنایى و حامد بهداد بازیگران این فیلم هستند.

داستان این فیلم در زمان هجوم هاگانا (یک گروه صهیونیستی تندرو) به بندر حیفا روایت می‌شود. هزاران نفر برای فرار به کشتی‌ها هجوم می‌برند و در این بین دختر و پسری جوان که قرار است با هم ازدواج کنند، یکدیگر را گم می‌کنند... در این فیلم کیندا علوش، محمد حداقی، لیلیان اطرش، پل سلیمان، قصی خولی و ماکسیم خلیل بازی می‌کنند.