ایستگاه دوچرخه امانی در مرکز گلستان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، ابراهیم کریمی عصر چهارشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: در مرحله اول این طرح شهرداری اقدام به خرید 25 دستگاه دوچرخه کرده که این دوچرخه ها برای استفاده ساعتی در قبال ارائه کارت های شناسایی معتبر به شهروندان تحویل خواهد شد.



وی اظهار داشت: برای موفق شدن این طرح و دستیابی به اهداف، نهادهای فرهنگی مانند صدا و سیما، آموزش و پرورش و تربیت بدنی نقش بسزایی را ایفا می کنند.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 40 هزار متر مربع پیاده روسازی در شهر مرکز استان انجام شد.



شهردار گرگان بیان داشت: در راستای ایجاد معابر پاکیزه و تسهیل در عبورو مرور عابران پیاده این شهرداری از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 40هزار و 115 متر مربع از پیاده روهای سطح شهر را پازل فرش و موزاییک کرده است.

کریمی عنوان کرد: ضلع جنوب محور جرجان، کاشانی، خیابان ولی عصر، محور ناهارخوران (گلشهر تا قلعه حسن و....) از جمله معابری است که پیاده رو سازی در آن مکانها یا به اتمام رسیده و یا در حال اتمام است.

شهردارگرگان، هزینه این طرح را تاکنون بالغ بر 9 میلیارد و980 میلیون ریال اعلام کرد.

وی از نصب وسایل بدنسازی در سه پارک محله ای گرگان خبر داد و گفت: این وسایل در دو پارک خطی خیابان دانشگاه آزاد و شهرک امام و پارک قدس در خیابان قدس (چاله باغ) نصب شده است.

کریمی، هدف این طرح را همگانی شدن ورزش در محلات برای سلامت شهروندان با بهره گیری از وسایل استاندارد اعلام کرد و گفت: برای اجرای این طرح 490 میلیون ریال هزینه شده است.

وی یادآور شد: همچنین شهرداری برای ایمن سازی پارکهای محله ای فضای بازی چهار پارک نوبخت، فجر، لاله و ملت را با کفپوشهای ضربه گیر باهزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 300 میلیون ریال تجهیز کرده است.

شهر گرگان 274 هزار نفر جمعیت دارد.