به گزارش خبرنگار مهر، گزارشهای وزارت تعاون از بررسی روند اشتغالزایی زنان توسط تعاونی ها در سالهای اخیر نشان می دهد که در سال 84 معادل 9 هزار و 853 نفر از زنان و دختران از طریق تشکیل تعاونی شاغل شده اند.

بر اساس این گزارش در سال 85 از طریق تشکیل تعاونی ها برای 56 هزار و 359 نفر از زنان و دختران اشتغالزایی شده است. این رقم در سال 86 به 36 هزار و 947 نفر رسیده است.

در سال گذشته نیز فعالیت تعاونی‌های زنان و تلاش‌های صورت گرفته منجر به ایجاد 20 هزار و 722 شغل برای زنان و دختران شده است. به صورت کلی در این بخش 140 هزار و 428 شغل برای زنان و دختران از محل اعتبار بنگاههای زودبازده و اعتبار کمکهای فنی و اعتباری ایجاد شد که فاصله زمانی آن سالهای 85 تا 87 است.

در سال 86 نیز 31 طرح اشتغالزایی تعاونی های زنان با سرمایه گذاری 7 هزار و 156 میلیارد ریال و تسهیلات 4 هزار و 330 میلیارد ریال جهت اشتغالزایی 146 نفر به تصویب نهایی رسید.

وزارت تعاون به عنوان نماینده بخش تعاون در فعالیتهای مربوط به راهبرد ایجاد اشتغال در این بخش، مدیریت اعتبارات متعلق به تعاونی های زنان از محل اعتبارات مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در قالب یارانه تسهیلات و هدایت بخشی از اعتبارات قابل اعطاء به تعاونی ها از قبیل اعتبار کمکهای فنی و اعتباری و اعتبار بنگاههای زودبازده، طی سالهای گذشته اقداماتی را انجام داده است.

حمایت و تقویت 146 تعاونی زنان در کشور طی آئین نامه تامین نیازهای مالی آنان در سال 84 و همچنین ایجاد 4 بازارچه عرضه و فروش تولیدات تعاونی های زنان به منظور بازاریابی محصولات تعاونی های زنان کشور در استانهای تهران، ایلام، بوشهر و کرمان در کنار تشکیل 36 تعاونی زنان و دختران فارغ التحصیل در مقاطع تحصیلی مختلف از اقدام دیگر در زمینه توسعه و تقویت تعاونی های زنان و اشتغالزایی در این بخش بوده است.

در سال 87 نیز از 79 شرکت تعاونی زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار و فارغ التحصیلان زن حمایت شد. در این رابطه می توان به 4 هزار شغل ایجاد شده از طریق 25 شرکت تعاونی در 25 استان کشور نیز اشاره کرد.

در سالهای 86 و 87 اعتبار مرکز امور زنان و خانواده نیز از محل موافقت با وزارت تعاون 10 برابر افزایش یافته است. در دو سال مذکور توسط صندوق تعاون سابق نیز تعهد شد تا به 284 تعاونی زنان مبلغ 30 میلیارد ریال تسهیلات حمایتی پرداخت شود. البته در این بخش به 69 تعاونی زنان نیز کمک بلاعوض شده است.