سیاست آمریکا و انگلیس در روند انتخابات افغانستان سوال برانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت انگلیس در گزارشی نوشت: پس از آنکه همگی در داخل و خارج از افغانستان بر تقلب صورت گرفته در انتخابات این کشور صحه گذاشتند، پیروزی کرزای معنایی جز برتری فساد، تزویر و دروغ ندارد.

"پاتریک کاکبرن" از روزنامه نگاران ارشد انگلیسی در این باره می نویسد: تمامی هم پیمانان داخلی و خارجی کرزای این موضوع را که پیروزی وی در دور اول انتخابات بر اساس تقلب صورت گرفت، باور دارند.

این روزنامه نگار همچنین از بی توجهی لندن و واشنگتن به این مسئله ابراز تعجب کرد و ارسال پیام تبریک به کرزای را از سوی آمریکا و انگلیس سوال برانگیز دانست.