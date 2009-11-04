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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۷:۰۹

ایندیپندنت:

سیاست آمریکا و انگلیس در روند انتخابات افغانستان سوال برانگیز است

سیاست آمریکا و انگلیس در روند انتخابات افغانستان سوال برانگیز است

یک روزنامه انگلیسی ضمن انتقاد از معرفی کرزای به عنوان رئیس جمهور جدید افغانستان، سیاست لندن و واشنگتن را در این مورد سوال برانگیز دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایندیپندنت انگلیس در گزارشی نوشت: پس از آنکه همگی در داخل و خارج از افغانستان بر تقلب صورت گرفته در انتخابات این کشور صحه گذاشتند، پیروزی کرزای معنایی جز برتری فساد، تزویر و دروغ ندارد.

"پاتریک کاکبرن" از روزنامه نگاران ارشد انگلیسی در این باره می نویسد: تمامی هم پیمانان داخلی و خارجی کرزای این موضوع را که پیروزی وی در دور اول انتخابات بر اساس تقلب صورت گرفت، باور دارند.

این روزنامه نگار همچنین از بی توجهی لندن و واشنگتن به این مسئله ابراز تعجب کرد و ارسال پیام تبریک به کرزای را از سوی آمریکا و انگلیس سوال برانگیز دانست.

کد مطلب 977240

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