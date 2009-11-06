شریفینیا به خبرنگار مهر گفت: همچنان مشغول بازی در مجموعه تلویزیونی "آشپزباشی" هستم. تصویربرداری این مجموعه که از یکسال پیش آغاز شده، دو ماه دیگر به پایان میرسد. همچنین فیلم تلویزیونی "پشت در خبری نیست" را آماده پخش دارم.
"آشپزباشی" بر مبنای فیلمنامه اصغر عبداللهی، امیرحسین جهددوست و امیرعباس ترابی در 30 قسمت 45 دقیقهای برای شبکه یک تهیه میشود. داستان این مجموعه در یک رستوران میگذرد که آن را زوجی موفق اداره میکنند. آنها کارشان را از زیرپله شروع کرده و به مرور به موفقیتهای زیاد دست یافتهاند. سوء تفاهمی باعث دلخوری این زوج از یکدیگر میشود و..
در "آشپزباشی" پرویز پرستویی، فاطمه معتمدآریا، فرهاد اصلانی، افسانه چهرهآزاد، سیدمهرداد ضیایی، شبنم مقدمی، کاظم بلوچی، آشا محرابی، هوشنگ حریرچیان، محمدرضا غفاری، ملیکا شریفینیا، علی طباطبایی، بهروز مسروری، منوچهر آذری، فریدون محرابی، روحالله کمانی و نعمت جهانفر بازی میکنند.
مهراوه شریفینیا مجموعههای تلویزیونی "ساعت شنی"، "روز حسرت" و فیلم سینمایی "اخراجیها 2" را درکارنامه دارد. مجموعه تلویزیونی "آشپزباشی" به زودی از شبکه یک سیما پخش میشود.
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