رفع نیازهای مالی بنگاههای تولیدی در دستور کار

اصغر ابوالحسنی در گفتگو با مهر با اشاره به نیازهای بنگاههای تولیدی به سرمایه گذاری و سرمایه در گردش، گفت: بنگاههای تولیدی به دلیل بحران جهانی و مشکلات داخلی با مسائلی مواجه هستند که باید نسبت به رفع آنها اهتمام ورزید.

وی یکی از برنامه ها در راستای پرداخت تسهیلات خرد به متقاضیان را ارائه تسهیلات به صورت قرض الحسنه اعلام کرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اظهارامیدواری نسبت به اینکه پرداخت تسهیلات مطابق با اهداف قانون بانکداری اسلامی باشد، افزود: افراد باید بتوانند برای رفع نیازهای ضروری خود از تسهیلات قرض الحسنه استفاده کنند.

ابوالحسنی در مورد خصوصی سازی بانکها نیز بیان کرد: فضای رقابتی تعریف خاص خود را دارد، بانکها با خصوصی سازی باید وارد عرصه رقابتی شوند.

وی اضافه کرد: با خصوصی سازی بانکها چه بانکهای دولتی که وارد این عرصه می شوند و چه بانکهایی که به صورت خصوصی در حال تاسیس هستند، باید خود را برای فعالیت به صورت رقابتی آماده نمایند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تمام واحدهای فعال اقتصادی در بخش بانکی باید خود را برای رقابت در این صحنه ها آماده کنند.

