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۱۳ آبان ۱۳۸۸، ۱۶:۱۵

بازیهای داخل سالن آسیا-ویتنام

تیم ملی بسکتبال ایران از سد ویتنام گذشت

تیم ملی بسکتبال ایران از سد ویتنام گذشت

ملی پوشان بسکتبال ایران چهارمین دیدار خود در بازیهای آسیایی داخل سالن ویتنام را با برتری مقابل تیم میزبان پشت سر گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی بسکتبال 3 نفره کشورمان عصر امروز (چهارشنبه) در سومین دیدار خود مقابل تیم ویتنام قرار گرفتند و توانستند این تیم را در تایم دوم و با نتیجه 33 بر 16 شکست دهند.

بر اساس این گزارش، بسکتبالیست‌های کشورمان در دیدار مقابل ویتنام که در حضور علی سعیدلو و بهرام افشارزاده برگزار می شد در تایم اول 15 بر 8 از حریف پیش افتادند و در تایم دوم نیز با نتیجه 18 بر 8 به پیروزی رسیدند.

کامرانی، نیکخواه بهرامی و آفاق سه نفر اصلی تیم ملی کشورمان در این دیدار بودند.

تیم ملی بسکتبال کشورمان فردا (پنجشنبه) در دیدار نیمه نهایی خود به مصاف برنده دیدار کویت و هند خواهد رفت.
 

کد مطلب 977249

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