تیم ملی بسکتبال ایران از سد ویتنام گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی بسکتبال 3 نفره کشورمان عصر امروز (چهارشنبه) در سومین دیدار خود مقابل تیم ویتنام قرار گرفتند و توانستند این تیم را در تایم دوم و با نتیجه 33 بر 16 شکست دهند.

بر اساس این گزارش، بسکتبالیست‌های کشورمان در دیدار مقابل ویتنام که در حضور علی سعیدلو و بهرام افشارزاده برگزار می شد در تایم اول 15 بر 8 از حریف پیش افتادند و در تایم دوم نیز با نتیجه 18 بر 8 به پیروزی رسیدند.

کامرانی، نیکخواه بهرامی و آفاق سه نفر اصلی تیم ملی کشورمان در این دیدار بودند.

تیم ملی بسکتبال کشورمان فردا (پنجشنبه) در دیدار نیمه نهایی خود به مصاف برنده دیدار کویت و هند خواهد رفت.



