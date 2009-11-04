27 نفر در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری شده اند

سید امیر رضا مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، افزود: از این تعداد مراجعه کننده 27 نفر در اورژانس داخلی و جراحی بیمارستان بستری شدند که از این تعداد 19 نفر با مشکلات ناشی از شکستگی در بخش اورژانس جراحی و هشت نفر نیز با مشکلات قلبی و عروقی در بخش داخلی بستری شدند.

وی تصریح کرد: بیشترین مجروحان این زمین لرزه دچار شکستگی بوده که در حین فرار و تخلیه ساختمان دچار آسیب شده‌اند و درصد بسیار کمی نیز بر اثر فرو ریختن مصالح ساختمانی آسیب دیده‌اند.

مصباحی در ادامه با اشاره به مداوای رایگان تمامی این مجروحان، اظهار داشت: تمامی تجهیزات پزشکی و درمانی مورد نیاز بیمارستان توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان تامین شد.

رئیس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس اظهار داشت: فرمانداری و اداره برق جهت تامین برق مورد نیاز بخش رادیولوژی بیمارستان همکاری مناسبی داشتند و تمام پزشکان و پرستاران به صورت داوطلبانه و خارج از شیفت کاری خود به مداوای بیماران کمک کردند.

مصباحی افزود: در حال حاضر تمامی امکانات و تجهیزات بیمارستان شهید محمدی بندرعباس آماده ارائه خدمات به آسیب دیدگان زلزله بامداد امروز است.

زمین لرزه ای به بزرگی 4.9 درجه در مقیاس درونی زمین (ریشتر) ساعت 2 و 56 دقیقه و 49 ثانیه بامداد امروز چهارشنبه مناطق وسیعی از استان هرمزگان را لرزاند.