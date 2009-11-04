تیم کبدی ایران راهی مرحله نیمه نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کبدی سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا که در شهر هانوی ویتنام جریان دارد، امروز (چهارشنبه) تیم ملی کبدی کشورمان در آخرین دیدار مرحله مقدماتی این رقابت‌ها موفق شد با برتری 51 بر 30 مقابل بنگلادش به عنوان تیم اول این گروه راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات شود.

تیم ملی کبدی کشورمان در دو دیدار گذشته موفق شده بود تیم‌های تایلند و مالزی را شکست دهد. تیم کبدی ایران فردا و از ساعت 16 به وقت محلی در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها به مصاف تیم قدرتمند سریلانکا خواهد رفت.

تیم ایران در صورت پیروزی به فینال رقابت‌های کبدی صعود خواهد کرد و برای کسب مدال طلا با برنده دیدار تیم‌های هند و بنگلادش روبرو خواهد شد.

لازم به یادآوری است تیم ملی کبدی کشورمان مدال برنز دومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا در ویتنام را در اختیار دارد.