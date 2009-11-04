در نیمه اول امسال؛ 12 هزار و 286 نفر در تصادفات جاده ای کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار افندی زاده در جمع خبرنگاران گفت: در حالی در نیمه اول امسال 12 هزار و 286 نفر بر اثر تصادفات جاده ای کشته شدند که این رقم در مدت مشابه سشال قبل 13 هزار و 68 نفر بود.

وی افزود: از تعداد کل کشته شدگان در تصادفات جاده ای، 7 هزار و 281 نفر مربوط به تصادفات برون شهری و 3 هزار و 692 نفر مربوط به تصادفات درون شهری بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 8 و 5.6 درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر راه و ترابری اظهارداشت: براساس بررسیهای انجام شده، حدود 70 درصد سوانح رانندگی ناشی از عوامل انسانی است که شامل سرعت بیش از حد، انحراف به چپ و واژگونی می شود، ضمن اینکه تنها 30 درصد سوانح مربوط به عوامل جاده و وسیله نقلیه است.

افندی زاده با بیان اینکه ایمنی یک بحث تعاملی بین سازمانها و نهادهای مختلف از جمله وزارتخانه های کشور، صنایع و معادن، راه و ترابری و ارتباطات و پلیس راه، اورژانس و هلال احمر است، گفت: این مجموعه ها باید تلاش کنند با همکاری یکدیگر سوانح را کاهش دهند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به تصویب طرح نوسازی ناوگان عمومی در دولت، گفت: براساس این طرح، تا پایان سالجاری 12 هزار و 813 دستگاه خودرو از ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری نوسازی می شوند.

در همین حال، سرهنگ علیرضا اسماعیلی فرمانده پلیس راه کشور چندی پیش از کاهش کشته های روزانه تصادفات رانندگی در جاده های کشور از 51 نفر در سال 84 به 42 نفر در سال جاری خبر داده بود.

نتایج تحقیقات به عمل آمده توسط کارشناسان راهنمایی و رانندگی نشان می دهد که سهم مشکلات مربوط به جاده ها در تصادفات ایران 30 درصد، سهم اشتباهات انسان 52 درصد و سهم نواقص فنی خودرو 13 درصد است.

در سال 87 نیز 23 هزار نفر بر اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست دادند. به عبارت دیگر در سال گذشته روزانه 64 نفر و هر ساعت سه نفر جان خود را در اثر سوانح رانندگی از دست داده اند.