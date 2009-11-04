بازتاب راهپیمایی 13 آبان در رسانه ها/ ایرانیها همچنان مخالف استکبار

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره قطر از صبح امروز با استفاده از دوربین های مستقر در خیابان های تهران، پوشش حضور مردم در راهپیمایی روز 13 آبان را که هر ساله به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی آمریکا برگزار می شود را آغاز کرد.

همچنین شبکه خبری العربیه با انتشار لحظه به لحظه اخبار حضور مردم در راهپیمایی روز 13 آبان ماه به پوشش این رویداد مهم پرداخت.

خبرگزاری های کشورهای عربی و پایگاه های خبری نیز در اخباری به پوشش این موضوع پرداختند.

همچنین خبرگزاری فلسطین با اشاره به حضور گسترده مردم ایران در تظاهرات روز 13 آبان در گزارشی نوشت: روابط دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن از زمان اشغال سفارت آمریکا در آبان ماه 1358 که هزاران نفر از دانشجویان و دانش آموزان اعتراض خود را نشان دادند، قطع شده است.

دانشجویان و دانش آموزان ایرانی در آن روز با اعلام اینکه سفارت آمریکا به لانه جاسوسی تبدیل شده، با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی این سفارتخانه را به تسخیر خود در آوردند.

همچنین شبکه المنار در خبری به بررسی حضور گسترده مردم در یوم الله 13 آبان پرداخت. در این خبر با اشاره به حضور گسترده مردم در کنار لانه جاسوسی سابق آمریکا آمده است: تظاهرات کنندگان با برافراشتن دست نوشته هایی بر ضد آمریکا و اسرائیل و سردادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" ، "مرگ بر اسرائیل"، "نابودی اسرائیل نزدیک است" و "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" به ابراز مخالفت با استکبار جهانی پرداختند.

این شبکه خبری همچنین از سخنرانی "غلامعلی حداد عادل" نماینده مردم تهران در جمع تظاهرات کنندگان روز 13 آبان خبر داد.

پایگاه خبری محیط مصر در این باره نوشت: مردم تهران در کنار سفارتخانه سابق آمریکا در تهران با سردادن شعار "مرگ بر آمریکا" مخالفت خود را باسیاست های این کشور در قبال ایران ابراز داشتند.