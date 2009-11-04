دهمین دوره مسابقه ملی مهارت در کرج آغاز شد

امیرسعید مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این مسابقات بعد از ظهر چهارشنبه آغاز شده و در چهار رشته فنی برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این مسابقات بیش از 220 شرکت کننده و کارشناس فنی در چهار رشته مکاترونیک، ساخت و تولید تیمی،‌ کنترل صنعتی و جوشکاری در این مسابقه با هم به رقابت می پردازند.

این مسئول بیان کرد: کرج در این دوره از مسابقه های کشوری به لحاظ تعداد شرکت کننده و رشته های فنی دشوار در رتبه اول قرار دارد.

مصباح اظهار داشت: برگزیدگان این مسابقه همراه برگزیدگان مسابقه مهارت سال قبل به اردوی آمادگی مسابقه های بین المللی مهارت سال 2011 لندن اعزام می شوند.

وی یادآور شد: کارشناسانی از کشور آلمان از طرف شرکت فنی "تستو"‌ به عنوان مشاوران فنی در این مسابقه حضور دارند تا مسابقه طبق الگوی بین المللی برگزار شود.

معاون فنی و آموزشی اداره کل فنی و حرفه ای غرب استان تهران خاطرنشان کرد: ایران در سال 2009 در مسابقه بین المللی مهارت کانادا توانست از رتبه 27 به رتبه 16 ارتقا یابد که این امر رضایتبخش است.

مصباح افزود: دهمین دوره مسابقه های ملی مهارت پنجشنبه چهاردهم آبانماه پایان می یابد.