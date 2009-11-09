مدیرعامل ملوان برای تدریس مربیگری راهی پاکستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر پورنعمت که مدرس AFC است در تعطیلات مسابقات لیگ برتر، برای تدریس در کلاس مربیگری B آسیا راهی لاهور پاکستان شد.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی عصر امروز(دوشنبه) راهی دبی امارات شد و از آنجا به لاهور می رود تا در این کلاس که 20 روز طول می کشد، به مربیان پاکستانی آموزش دهد.

ضمن اینکه مدرس ایرانی AFC قرار بود ابتدا مدرس کلاسی باشد که در یمن برگزار خواهد شد اما به علت مشکلاتی که در دریافت روادید با آنها مواجه شد، در نهایت راهی لاهور پاکستان شد.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی 2، 3 روز پیش از آغاز مجدد مسابقات لیگ برتر به ایران بازخواهد گشت. البته وی پیش از سفر به پاکستان در نشست با کادرفنی تیم فوتبال ملوان، برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم برای تمرینات آماده سازی این تیم را انجام داد.