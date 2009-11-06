توسلی به خبرنگار مهر گفت: "یک اتفاق" نام مستندی اجتماعی در خصوص مسائل، معضلات و مشکلات اجتماع است که پس از تصویب طرح در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای برای گروه اجتماعی شبکه تهران ساخته می‌شود.

وی افزود: این مستند با پخش گزارش‌هایی از دادگاهها، زندان‌ها و مسائل مرتبط با طلاق در جامعه و بازسازی برخی وقایع به بررسی مشکلات جامعه می‌پردازد. تصویربرداری "یک اتفاق" پس از فراهم شدن شرایط لازم اواخر پائیزآغازمی‌شود.

عوامل این مجموعه مستند عبارتند از تصویربردار: بیژن مومنی، بهزاد علی آبادیان، صدابردار: احمد پولی بابایی، مدیرتولید: محسن فخار، موسیقی: ساسان جمالیان، تدوین وصداگذاری: حسین احمدی.