اتمام مهلت قانونی واگذاری هلدینگ پتروشیمی تا پایان اسفند

داود خانی در گفتگو با مهر با اشاره به تصویب واگذاری 12 شرکت پتروشیمی به صورت هلدینگ در بورس، گفت: این تصمیم در جلسه هیئت واگذاری به تصویب رسیده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، هیئت واگذاری اسامی شرکتهای غیر ضروری را از لیست شرکتهایی که قرار بود به صورت هلدینگی واگذار شوند، خارج کرد.

وی ادامه داد: پیش از این، قرار بود 24 شرکت پتروشیمی در قالب یک هلدینگ زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شوند که این تصمیم منتفی و در جلسه مذکور مقرر شد این تعداد به 12 شرکت تقلیل یافته و به نام هلدینگ شرکت پتروشیمی خلیج فارس واگذار شود.

خانی اضافه کرد: قرار است این شرکتها به هلدینگ مذکور منتقل شده و هلدینگ شرکت پتروشیمی خلیج فارس تقاضای پذیرش برای واگذاری سهام را به بورس ارائه دهد، همچنین این شرکت باید ترازنامه تلفیقی و صورتهای مالی یک سال خود را برای پذیرش در بورس تهیه نماید.

وی مدت زمان آماده سازی این هلدینگ را بر اساس تصمیم هیئت واگذاری یکسال اعلام کرد و افزود: این در حالی است که بر اساس قانون باید هلدینگ پتروشیمی تا پایان امسال واگذار شود، اما یکسال زمان برای آماده سازی و پذیرش سهام این شرکت در بورس زمان لازم است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هیئت واگذاری به مدت زمان تعیین شده توجه نکرد و بیشتر فرآیند واگذاری را مد نظر قرارداد.