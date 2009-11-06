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۱۵ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۰

خانی درگفتگو با مهر مطرح کرد:

اتمام مهلت قانونی واگذاری هلدینگ پتروشیمی تا پایان اسفند

اتمام مهلت قانونی واگذاری هلدینگ پتروشیمی تا پایان اسفند

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تصمیم هیئت واگذاری مبنی بر تشکیل هلدینگ پتروشیمی با حضور 12 شرکت و مدت زمان یکساله آماده سازی آن، گفت: بر اساس قانون، هلدینگ پتروشیمی تا پایان امسال برای واگذاری زمان دارد.

داود خانی در گفتگو با مهر با اشاره به تصویب واگذاری 12 شرکت پتروشیمی به صورت هلدینگ در بورس، گفت: این تصمیم در جلسه هیئت واگذاری به تصویب رسیده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: بر اساس بررسیهای انجام شده، هیئت واگذاری اسامی شرکتهای غیر ضروری را از لیست شرکتهایی که قرار بود به صورت هلدینگی واگذار شوند، خارج کرد.

وی ادامه داد: پیش از این، قرار بود 24 شرکت پتروشیمی در قالب یک هلدینگ زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شوند که این تصمیم منتفی و در جلسه مذکور مقرر شد این تعداد به 12 شرکت تقلیل یافته و به نام هلدینگ شرکت پتروشیمی خلیج فارس واگذار شود.

خانی اضافه کرد: قرار است این شرکتها به هلدینگ مذکور منتقل شده و هلدینگ شرکت پتروشیمی خلیج فارس تقاضای پذیرش برای واگذاری سهام را به بورس ارائه دهد، همچنین این شرکت باید ترازنامه تلفیقی و صورتهای مالی یک سال خود را برای پذیرش در بورس تهیه نماید.

وی مدت زمان آماده سازی این هلدینگ را بر اساس تصمیم هیئت واگذاری یکسال اعلام کرد و افزود: این در حالی است که بر اساس قانون باید هلدینگ پتروشیمی تا پایان امسال واگذار شود، اما یکسال زمان برای آماده سازی و پذیرش سهام این شرکت در بورس زمان لازم است. 

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: هیئت واگذاری به مدت زمان تعیین شده توجه نکرد و بیشتر فرآیند واگذاری را مد نظر قرارداد.

کد مطلب 977275

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