بارش پراکنده در مناطق شمال غرب ایران طی روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های هواشناسی برای روز پنجشنبه در برخی مناطق شمال غرب کشور بارش پراکنده پیش بینی کرده است.

همچنین از اوایل روز جمعه با نفوذ هوای سرد ابتدا برای سواحل شمالی و سپس دامنه های البرز و به تدریج شمال شرق کشور رشد ابر و بارش باران پیش بینی شده که کاهش دما را طی روزهای جمعه و شنبه به ویژه در سواحل دریای خزر و از روز شنبه در شمال شرق کشور در پی خواهد داشت.

آسمان استان تهران نیز فردا صاف در پاره ای از نقاط غبار صبحگاهی و در اواخر وقت نیمه ابری خواهد بود.

کمینه و بیشینه دمای هوا نیز فردا به ترتیب 11 و 21 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

استانهای زنجان، آذربایجان شرقی و اصفهان با 14 درجه و بوشهر با 31 درجه سانتی گراد در طول روز به ترتیب سردترین و گرمترین هوا را طی روز پنجشنبه خواهند داشت.

برای استان هرمزگان نیز که شب گذشته دچار زمین لرزه شد طی 24 ساعت آینده آسمان کمی ابری همراه با غبار محلی و دمای 32 درجه سانتیگراد در طول روز و 20 درجه در شب پیش بینی شده است.