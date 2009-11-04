سمنان قهرمان مسابقات والیبال دانشجویان دختر شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، تیم والیبال دانشگاه سمنان بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با تیم دانشگاه فردوسی مشهد توانست با نتیجه دو بر صفر تیم مشهدی را شکست دهد.

در این رقابت ها که قرار بود شش تیم دانشگاهی از دانشگاه های منطقه چهار شرکت کنند اما با حضور سه تیم دانشگاه های سمنان، فردوسی مشهد و صنعتی شاهرود به مدت دو روز در سمنان برگزار شد.

تیم های دانشگاه علوم پایه دامغان، تربیت معلم سبزوار و بجنورد در این مسابقات غایب بودند که تیم دانشگاه صنعتی شاهرود با نتیجه دو بر صفر مغلوب تیم فردوسی مشهد شد.

همچنین رقابت های هندبال قهرمانی منطقه 10 دانشگاه آزاد کشور نیز امروز با برتری تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در سمنان پایان یافت .

تیم دانشگاه واحد سمنان دربازی نهایی 28 بر 20 تیم گرگان را مغلوب کرد و در بازی رده بندی نیز تیم گرمسار در برابر علی آباد کتول به برتری 10 بر صفر رسید.

در این رقابت ها هفت تیم از دانشگاه های آزاد اسلامی استان های سمنان و گلستان به رقابت پرداختند که تیم دانشگاه آزاد واحد سمنان به رقابت های قهرمانی دانشگاه آزاد کشور راه یافت.