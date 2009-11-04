به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحیددستجردی در این نشست ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیت مناطق آزاد برای توسعه شعب بین‌المللی دانشگاهها، حمایت وزارت بهداشت را از توسعه شعب بین ‌المللی اعلام کرد.

وزیر بهداشت بر تقویت آموزشی شعب بین ‌المللی و نیز همکاریهای علمی و پژوهشی آنها با سایر مراکز آموزشی تاکید کرد و گفت: لازم است علاوه بر زبان فارسی که زبان رسمی شعب بین ‌المللی است، ضرورت دارد که برای تقویت زبان انگلیسی دانشجویان نیز برنامه ریزی های دقیق انجام شود.

اولین مجمع عمومی شعب بین‌المللی دانشگاههای علوم پزشکی با هدف بررسی روند توسعه شعب بین‌المللی، بررسی راهکارهای پذیرش دانشجویان غیرایرانی در این شعب و همچنین بررسی مشکلات شعب بین‌المللی برگزار شد.

در این مجمع دکتر مرضیه وحیددستجردی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر فرحناز ترکستانی - معاون دانشجویی و فرهنگی، دکتر محمدعلی محققی - معاون آموزشی، دکتر غلامرضا حسن‌زاده - رئیس مرکز خدمات آموزشی، دکتر سیدامیرمحسن ضیایی - مدیرکل گسترش دانشگاهها به همراه روسای شعب بین ‌المللی دانشگاههای علوم پزشکی حضور داشتند و به بیان نقطه نظرات و دیدگاهها و نیز مشکلات پیشروی این دانشگاهها پرداختند.

در حال حاضر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای 12 شعبه بین ‌المللی دانشگاههای علوم پزشکی است و حدود 2 هزار دانشجو در رشته های مختلف علوم پزشکی در این شعب مشغول به تحصیل هستند.