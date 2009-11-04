67 درصد از هروئین کشف شده در ایران از نوع کراک است

حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: ضعف قانونی در مورد توزیع کنندگان شیشه این است که باید به جای رسیدگی به این مقوله در دادگاه بخش دارو این موضوع در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و در حال حاضر این موضوع در دست پیگیری است.

وی بیان داشت: در سال جاری بیش از 519 تن شیشه در کشور کشف شده است و این میزان کشفیات در کشور بالاست.

حسین آبادی با اشاره به اینکه 21 تن مواد مخدر در کشور توسط سگهای مخصوص کشف شده است، خاطرنشان کرد: در سال جاری 342 تن مواد مخدر در کشور کشف شده است.

این مسئول عنوان کرد: 100 درصد مواد مخدر در کشور از افغانستان وارد کشور می شود و این کشور 12 هزار تن تریاک دارد.

کراک فقط در ایران و با اهداف خاصی توزیع می شود

حسین آبادی در مورد توزیع کراک در کشور نیز گفت: کراک با هدف و برنامه ریزی توسط دشمنان توزیع می شود زیرا مواد مدر از نوع کراک در هیچ کشوری توزیع نمی شود.

وی افزود: بیش از 67 درصد از 13 تن و 400 کیلوگرم هروئین کشف شده طی سال جاری از نوع کراک بوده است.