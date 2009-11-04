توجه به روزهای تاریخی سد محکمی در مقابل هجمه های فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدجواد کولیوند در حاشیه اجتماع راهپیمایان 13 آبان در مصلی کرج در جمع خبرنگاران افزود: مسئولان باید رویدادهای تاریخی سرنوشت ساز را همواره به یاد داشته باشند و با توجه به هجمه های فرهنگی که جوانان را تهدید می کند در انتقال مفاهیم، ارزشها و دستاوردهای این رویدادها بیش از پیش کوشا باشند.

وی ادامه داد: همچنین مسئولان در این زمان با عملکرد خود می توانند راه دانشجویان پیرو خط امام در سال 57 را دنبال کنند و دانش آموزان نیز با رفتار و عمل خود می توانند قله های سعادت ایران اسلامی را بپیمایند.

فرماندار کرج با بیان اینکه ملتها باید قدر رویدادهای تاریخی خود را بدانند، عنوان کرد: ملتها باید ارزشها و دستاوردهای ناشی از رویدادهای تاریخی خود را بدانند و تحت هر شرایطی آنها به نسلهای آینده انتقال دهند.

کولیوند خاطرنشان کرد: گذشت، معرفت، ایثار و پایبندی به ارزشهای مقدس اسلامی از جمله دستاوردهای حاصل از رویدادهای مهم تاریخی کشورمان است.

این مسئول یادآور شد: دانش آموزان آینده سازان مملکت هستند و باید با کسب درجات عالی علم و دانش، آینده درخشانی را برای جمهوری اسلامی در تمام زمینه های علمی، فرهنگی و ورزشی رقم بزنند همانگونه که دانش آموزان پیشین این قله های افتخار را فتح کرده اند.

آمریکا برای دستیابی به اهداف خود از هیچ توطئه ای دریغ نمی کند

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: نگاهی اجمالی به اقدامات 30 سال گذشته آمریکا و قبل از آن بیانگر این واقعیت است که این کشور سلطه طلب برای دستیابی به اهداف خود از هیچ توطئه ای دریغ نمی کند.

عزیز اکبریان ادامه داد: با تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال 58 گوشه ای از چهره واقعی این کشور استکباری برای مردم ایران و جهان آشکار شد.

اکبریان یادآور شد: اهمیت تسخیر لانه جاسوسی به اندازه ای بود بود که امام راحل(ره) در خصوص آن فرمودند: "انقلابی بزرگتر از انقلاب اول صورت گرفته است".

وی اظهار امیدواری کرد که راهپیمایی 13 آبان هرسال باشکوه تر از سال پیش برگزار شد و عظمت عزم ملت ایران را به جهانیان نشان دهند.