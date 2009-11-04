جشنواره تئاتر معلولین شمالغرب کشور در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی نعمتی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در زنجان افزود: تاکنون سه جشنواره بین المللی تئاتر معلولین در کشور برگزار شده است و چهارمین جشنواره نیز سال آینده برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه معلولین دارای توانمندیهای مختلف به خصوص در عرصه هنر و نمایش هستند، ادامه داد: شناساندن توانایی معلولین ایران به کشورهای دیگر و تعامل بین معلولین کشورها از نتایج مهم برگزاری این جشنواره هاست.

نعمتی با بیان اینکه معلولین بزرگترین اقلیت جوامع هستند، افزود:‌ بیش از جمعیت هر کشوری را افراد معلول تشکیل می دهند.

معاون دفتر معلولین ذهنی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد:‌ رویکردهای جهانی به افراد معلول نگاه های روانشناختی و سوق دادن آنان به سوی اجتماع و مشارکت فعال آنان در برنامه های مختلف اجتماعی است.

نعمتی با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای گسترش فعالیتهای هنری بین معلولین کشور افزود: تاکنون برنامه ریزیهای خوبی در این زمینه در کشور صورت گرفته و سعی شده در روند توسعه فعالیت های هنری معلولین برنامه ریزی منسجم صورت بگیرید.

وی یادآور شد: نمایش های برتر این جشنواره به جشنواره بین المللی تئاتر معلولان راه خواهد یافت.

همچنین کارشناس ارشد امور هنری معلولین سازمان بهزیستی کشور بابیان اینکه این جشنواره ها اهداف مختلفی را دربخشهای درمانی،‌ اجتماعی و اشتغال معلولان دنبال می کند، گفت:‌ هنردرمانی با گرایش موسیقی، تئاتر و استفاده از هنرهای تجسمی در درمان معلولان، تغییر نگرش منفی عموم مردم نسبت به افراد معلول، پذیرش مشارکت افراد معلول در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و فراهم کردن زمینه های اشتغال معلولان از اهداف مهم برگزاری این جشنواره ها می باشد.

فاطمه فخری شناسایی معلولین علاقه مند فعالیت های هنری و تربیت آنها برای رسیدن به جشنواره های بین المللی را از اهداف برگزاری جشنواره های منطقه ای عنوان کرد و افزود:‌ جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان شمالغرب کشور در گروههای جسمی حرکتی، نابینایان، ناشنوایان، کم توانان ذهنی و بیماران مزمن روانی برگزار می شود.