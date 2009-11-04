به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر چهارشنبه استقلال در شرایطی آغاز شد که صمد مرفاوی دقایقی برای آبی پوشان صحبت کرد و سپس کرافت آبی پوشان را پشت دروازه تمرین داد. در بخشی از این تمرین بازیکنان مجبور بودند هم تیمی هایشان را روی دوش بگیرند و مسافتی را طی کنند.

در تمرین استقلالی ها خسرو حیدری به دلیل مصدومیت انفرادی تمرین کرد، محمد محمدی غایب بود، فرهاد مجیدی دچار سرماخوردگی شده بود، بیژن کوشکی و امیدرضا روانخواه همچنان مصدوم هستند، امیرحسین صادقی به دلیل مصدومیت از مچ پا انفرادی تمرین کرد، حسین کاظمی دچار مصدومیت جزیی شد و سیاوش اکبرپور هم به طور اختصاصی تمرین کرد.

بازیکنان استقلال ساعت 15 پنجشنبه نیز تمریناتشان را در ورزشگاه شهید دستگردی پیگیری خواهند کرد.

استقلال در هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر روز شنبه به مصاف تیم راه آهن شهرری می رود.