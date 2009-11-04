مسئولیت هرگونه حمله تروریستی به هند برعهده پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آمریکا، دولت هند ادعاهای مطرح شده از سوی مقامهای پاکستانی مبنی بر حمایت دهلی نو از شبه نظامیان این کشور را تکذیب کرد. منابع دولتی هند همچنین خواستار برخورد شدید ارتش پاکستان با تروریستها در وزیرستان شدند.

در حال حاضر عملیات ارتش پاکستان بر ضد شبه نظامیان طالبان در بخشهای قبیله ای وزیرستان در مرز مشترک با افغانستان در حال اجرا است. در همین حال مقامهای پاکستان مدعی شده اند در این عملیات مقادیر زیادی سلاح و بمب ساخت هند از شبه نظامیان کشف و ضبط کرده اند.

در این رابطه یک مقام وزارت خارجه هند گفت که دهلی نو خواستار وجود یک پاکستان با ثبات و امن است و در این راه با اسلام آباد همکاری می کند. وی همچنین گزارشهای مربوط به حمایت کشورش از شبه نظامیان پاکستان را به شدت رد کرده و آن را کذب دانست.

بر این اساس دهلی نو مسئولیت هر گونه حمله احتمالی تروریستی در آیند به خود را متوجه پاکستان دانسته و خواستار برخورد قاطع این کشور با شبه نظامیان تروریست در ایالت وزیرستان شد.

دولت هند مدعی است حملات تروریستی نوامبر گذشته به بمبئی که طی آن 160 شهروند این کشور کشته شدند، توسط شبه نظامیان پاکستان انجام گرفته و اسلام آباد موظف به دستگیری و تحویل آنها به دهلی نو است. این مسئله اختلافاتی را در بین این دو کشور همسایه بوجود آورده است.