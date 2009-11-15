20 میلیارد تومان اعتبار به تعاون استان تهران اختصاص یافت

محمود حیدری در گفتگو با مهر، حجم اعتبارات بخش تعاون استان تهران در سالجاری را 20 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم تاکنون تنها تسهیلات و اعتباری است که به اداره کل تعاون استان تهران ابلاغ شده است.

مدیرکل تعاون استان تهران اظهار داشت: انتظار می رود اعتبارات و تسهیلات دیگری نیز طی سالجاری به بخش تعاون استان تهران اختصاص یابد.

وی همچنین فعال کردن ظرفیت نهادهای غیردولتی بخش تعاون را از برنامه‌های مهم سالجاری اعلام کرد و افزود: به کارگیری ظرفیت اتحادیه‌ها، تعاونیها و اتاقهای تعاون استانی در راستای توانمندسازی نهادهای غیردولتی بخش تعاون از اهداف اولویت دار محسوب می شود.

این مقام مسئول بخش تعاون شکل دادن نهادهای جدید پشتیبانی کننده، توانمندسازی نهادهای غیردولتی، سپردن امور و فعالیتهای توسعه‌ای به این مجموعه ها را از دیگر اقدامات بخش تعاون در راستای تحقق سیاستهای اصل 44 دانست.

حیدری تصریح کرد با توجه به افزایش تعاونیها در سالهای گذشته و گسترده بودن حجم بخش دولتی، یکی از راههای کاهش تصدی گریهای دولتی توسعه نهادهای بخش تعاون و تدوین قوانین لازم برای تسهیل فعالیت آنها است.

به گفته وی، اگر توانمندسازی تعاونی ها را به عنوان یک برنامه اصلی اجرا کنیم بسیاری از زیرساختهای تحقق قانون اصل 44فراهم می شود.