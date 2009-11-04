ارجاع پرونده شش شورای شهر متخلف مازندران به شورای حل اختلاف

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رضا محسن پور عصر چهارشنبه در نشست با روسای دفتر امور اجتماعی فرمانداری ها در ساری افزود: در سطح استان تخلفات زیادی از شوراها در نتیجه عدم آگاهی و آشنایی به قوانین شوراها اتفاق افتاد که در جهت رسیدگی به حل اختلاف ارجاع داده شد.

وی خاطرنشان کرد: امکان منحل شدن شورا در استان به واسطه تخلف وجود دارد.

محسن پور مطلع نبودن اعضای شورا از قوانین شورا را مختص به افراد خاصی ندانست و متذکر شد: اعضا شورا با تحصیلات عالیه و حتی کسانی که خود روزی فرماندار یا بخشدار بودند به دلیل عدم آگاهی به حقوق شورایی دچار تخلف شده اند.

رئیس شورای اسلامی استان با اشاره به اینکه 70 در صد از مصوبات شوراها خلاف قانون است، اذعان داشت: در بعضی از شوراها 70 مصوبه در طول دو ساعت و یا دو مصوبه در پنج ساعت صورت می گیرد.

وی همچنین وجود کمیسیونهای مختلف در شوراها را مغایر با قانون اعلام کرد و گفت: در بعضی از شوراها 14 کمیسیون وجود دارد که بعضی از آنها فقط دو نفر عضو هستند.

محسن پور شناخت جایگاه شورا را مهمترین وظیفه اعضا شورا عنوان کرد و گفت: مصوبات و اعمال غیر قانونی شوراها به شهر و نظام لطمه می زند.

رئیس شورای استان آموزش را بهترین گزینه برای آشنایی شوراها، دهیاران و شهرداران و مسئولین دستگا ه های مرتبط اعلام داشت و افزود: کار گروه های آموزشی در هر شهرستان برگزار می شود.

