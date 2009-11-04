سیاست های کلی اصل 44 به موقع و دقیق اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیران اتاقهای تعاون سراسر کشور در بیانیه ای خواستار تحقق و اجرای به موقع، دقیق و کامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در رأس برنامه های اقتصادی کشور شدند.

بر اساس این گزارش، افزایش تعاملات با دولت و مجلس به منظور تسریع روند دستیابی به اجرایی شدن موارد معطل مانده به ویژه پیگیری بند (ﮬ) ماده (9) قانون مبنی بر حمایت مالی برای توانمند سازی اتاقهای تعاون از سوی دولت و اولویت قرار دادن بخش تعاون در واگذاریها و همچنین تجدید نظر در واگذاری قطعی نشده شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی، از موارد مهم در بیانیه محسوب می شود.

همچنین در بند دیگر این بیانیه بر اصلاح قانون بخش تعاون و روز آمد نمودن آن برای اجرایی شدن قانون اصل 44 در حوزه تعاونی ها تاکید شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، بر آمادگی بخش تعاون در کنار دولت در ارائه لایحه هدفمند کردن یارانه ها و کمک در تعدیل آثار تورمی با استفاده از ظرفیت تعاونیهای مصرف جهت تنظیم بازار و تحقق آن با اجرای کامل و دقیق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اشاره شده است.

در این بیانیه اتاقهای تعاون ضمن تاکید بر صادرات پایدار به عنوان محور توسعه با اشاره به راه اندازی قریب الوقوع مرکز تجاری ایران در عراق توسط اتاق تعاون مرکزی، خواهان تشریک مساعی بیشتر اتاقهای تعاون استانها با برنامه های تحت حمایت وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی شدند.

تداوم نشستهای منطقه ای اتاقهای تعاون با محوریت اتاق تعاون مرکزی به منظور تسریع در روند توسعه کمی و کیفی فعالیت های اتاقهای تعاون استانها از دیگر بندهای این بیانیه بود.

دبیران اتاقهای تعاون سراسر کشور با اشاره به تأسیس بانک توسعه تعاون به عنوان یکی از آرزوهای سالیان دراز تعاونیها از وزیرتعاون به عنوان رئیس مجمع عمومی بانک درخواست کردند تا ساز و کاری را تعریف و ابلاغ نماید که به موجب آن نمایندگان اتاق تعاون استانها در کمیته های مختلف، عضویت موثر داشته باشند.