مسئولان باید کوتاه ترین راه را برای ساخت مسکن مهر انتخاب کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، استاندار سمنان عصر چهارشنبه در هشتمین جلسه شورای مسکن استان سمنان گفت: باید هرچه سریعتر موانع و مشکلات ساخت و ساز مسکن مهر در استان شناسایی و نسبت به حل آن تلاش شود.

وی با بیان اینکه تنها با تحویل زمین به تعاونی ها و آماده سازی آن مردم صاحب مسکن نخواهند شد، گفت: هدف از اجرای طرح مسکن مهر خانه دار شدن اقشار کم درآمد استان است و باید بر این امر تسریع شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان سمنان نیز در این نشست از صدور شش هزار و 16 پروانه ساخت برای واحدهای مسکن مهر استان تاکنون خبر داد و گفت: دو هزار و 622 واحد در مرحله پی سازی و دو هزار و 284 واحد در مرحله اجرای اسکلت و سقف هستند.

علی اکبر صابری افزود: در شش ماهه اول امسال برای سه هزار و 535 واحد در استان سمنان پروانه ساختمانی صادر شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، مدیر کل تعاون و مدیر امور شعب بانک های استان سمنان نیز در این نشست در خصوص اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر و آخرین وضعیت افراد واجد شرایط برای دریافت زمین و تسهیلات گزارشی ارائه کردند.