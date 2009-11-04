استقبال کودکان بجنوردی از تئاتر "آواز گلها"

به گزارش خبرنگارمهر دربجنورد، دبیر چهارمین جشنواره تئاتر خراسان شمالی از اجرای اثر نمایشی "آواز گل ها" به کارگردانی "زهرا بهادران" کاری از شهرستان شیروان در بخش کودک و نوجوان این جشنواره خبر داد وگفت: این اثر نمایشی با استقبال گسترده و پرشور کودکان رو به رو شد به طوری که بیش از 700 کودک در تالار محل اجرا در جتمع فرهنگی هنری گلشن شهرستان بجنورد حضور داشتند.

حسن عابدی در ادامه افزود: بخش رقابتی کودک و نوجوان برای اولین بار در طول برگزاری این جشنواره در این استان برگزار می شود و نیز نمایندگان و داوران کودک نیز درداوری این کارها مشارکت و همراه 3ه داور اصلی این بخش خواهند کرد.

دبیر جشنواره تئاتر استان از رقابت چهار اثر در این بخش خبر داد و اظهارداشت: سه اثر از بجنورد و یک اثر از شیروان در این بخش به رقابت می پردازند.

عابدی همچنین تاکنون دواثر در این بخش به روی صحنه رفته اند، افزود: فردا و در سومین روز از اجراهای رقابتی این جشنواره دو اثر دیگر با عناوین "گفتگوی شبانه" به کارگردانی "محمد شاکری" و نیز "مهمان ناخوانده" کاری از" امیر قدرتی" در تالار حافظ و گلشن شهرستان بجنورد اجرا می شود.