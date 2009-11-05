کاربردی نبودن تفاسیر قرآن/ اغلب تفسیرها با شرایط روز هماهنگ نیستند

آیت الله دکتر مهدی هادوی تهرانی رئیس هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرآن کتاب اصلی مسلمانان و منبع اصلی همه مفاهیم و معارف دینی اسلامی محسوب می شود. قرآن منبعی است که همه مسلمانان در حجیت و ضرورت مراجعه به آن با یکدیگر توافق دارند و در واقع یکی از محورهای اساسی وحدت امت اسلامی محسوب می شود.

وی افزود: بدون شک با توجه به آنچه که از معارف الهی در آن به ودیعه گذاشته شده که معجزه نبی خاتم(ص) محسوب می شود، نیازمند توضیح و تبیین و تفسیر است.

نبی اکرم اولین مفسر قرآن بود

آیت الله هادوی تهرانی با اشاره به اینکه اولین مفسر قرآن خود نبی خاتم بود که آیات را برای مردم توضیح می داد گفت: در واقع اهل بیت بعد از پیامبر اکرم(ص) مفسران قرآن بودند و به تبیین و توضیح آیات الهی، در گفتار و رفتار خود می پرداختند.

وی همچنین با بیان این مطلب که جامعه اسلامی باید براساس مبانی و مفاهیم اسلامی ساخته شود وهمه آنچه در جامعه اسلامی رخ می دهد باید مبتنی بر همین مفاهیم باشد تأکید کرد: توسعه مفاهیم قرآنی در جامعه اسلامی یک امر ضروری است. مفاهیم قرآنی تنها از طریق قرائت قرآن که البته مستحبی است و فضیلت بسیار دارد تحقق نمی یابد. بلکه برای تحقق توسعه مفاهیم اسلامی لازم است خود قرآن میان مردم شناخته شود. آیات، معانی آیات و در مرحله بعد تفسیر این آیات در جامعه توسعه یابد.

بخش وسیعی از مفاهیم قرآنی کمتر مورد توجه بوده است

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم تصریح کرد: در طول سالهای پس از انقلاب، در حوزه قرائت و حفظ قرآن کریم گامهای موثری برداشته ایم و در مقایسه با آمارهای موجود با زمان قبل از انقلاب قابل توجه است اما در حوزه آشنایی با این مفاهیم کمتر فعالیت شده است. کارهای محدودی در قالب برخی برنامه های تلویزیون چه به صورت برنامه های مستقیم آموزشی از طریق شبکه قرآن و چه به صورت برنامه های نمایشی در سایر شبکه های جمهوری اسلامی و اخیرا در قالب فیلم و سریال صورت گرفته، که تا حدی برخی مفاهیم قرآنی را توانسته در بین جامعه تبیینکند.

وی افزود: این درحالی است که آنچه در این حوزه مفاهیم قرآنی رخ داده در مقایسه با آنچه باید رخ می داده کوچک و اندک بوده و ما بخش وسیعی از مفاهیم قرآنی را در حوزه های مختلف از جمله اخلاق و تربیت که یکی از نیازهای مبرم اجتماعی امروز ما است کمتر مورد توجه قرار داده ایم.

تعداد معدودی از تفسیرهای قرآن ناظر به شرایط کنونی است

رئیس هیئت علمی بعثه مقام معظم رهبری گفت: آنچه به عنوان کتابهای تفسیری در دسترس است، عمدتا یا به صورت تخصصی نوشته شده و برای متخصصان قابل استفاده است .

وی همچنین اظهار داشت: در آثار و منابع خود با آنها آشنا شده ایم و در مجموعه های موجود می توانیم به آن مراجعه کنیم کمتر ناظر به شرایط و موقعیتی است که در آن زندگی می کنیم و کمتر تطبیق عینی و عرضه نمونه های قابل عمل قرآنی است.

آیت الله دکتر هادوی تهرانی یادآور شد: حوزه تفسیر قرآن نیاز به کار دقیقتر دارد. کسانی که از یک سو با مفاهیم قرآنی آشنایی دقیق دارند و از سوی دیگر با فضاهای فکری موجود، نیازهای روحی روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امروز آشنا هستند باید دست به کار تفسیر مفاهیم قرآنی منطبق با معیارها و ضوابطی که با نیازهای امروز سازگار باشد و بتواند نیازهای امروز جامعه ما را تأمین کند.