حمله به نظامیان انگلیسی با لباس پلیس افغان/ پاکسازی خانه به خانه وزیرستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، تیراندازی یک نیروی پلیس افغان به روی نظامیان انگلیسی در ولایت هلمند موجب کشته شدن 5 تن از آنان شده است.

ارتش انگلیس با بیان این مطلب اعلام کرد پیش از این تیراندازی که در یک مقر ایست بازرسی در جنوب افغانستان رخ داد، پلیس افغان هیچ هشداری به نظامیان نداده و این در حالی است که هنوز علت اصلی این حمله مشخص نشده است.

"دیوید ویکفیلد" سخنگوی ارتش انگلستان در این باره گفت این نیروهای انگلیسی بدلیل آموزش نیروهای پلیس افغان در این منطقه شناخته شده بوده و از مدتها پیش مورد بازرسی در این مقر قرار نمی گرفته اند.

در عین حال منابع ایساف از مجروح شدن شش نظامی انگلیسی دیگر و دو نیروی پلیس افغان در این درگیری خبر می دهند. یک افسر پلیس افغان که خواسته نامش فاش نشود گفته است فرد مهاجم با پوشیدن لباس پلیس به سوی نظامیان انگلیسی آتش گشوده و پس از کشته و مجروح کردن شماری از آنان از محل گریخته است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در گزارشی از جنگ خانه به خانه ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان طالبان در ایالت وزیرستان خبر داده است. در این درگیریها که در منطقه قبیله نشین وزیرستان صورت گرفته تا کنون 10 شبه نظامی کشته شده اند.

به گفته مقامهای ارتش پاکستان طی 24 ساعت گذشته در جنگ ارتش پاکستان در وزیرستان دست کم 30 شبه نظامی کشته و هشت نیروی دولتی مجروح شده اند.

بر این اساس ارتش توانسته است بر بخش اعظم "ساراروگا" که دومین شهر مهم وزیرستان است تسلط یابد و در حال حاضر نیز به پاکسازی خانه به خانه در بخشهای قبیله ای این منطقه مشغول است.