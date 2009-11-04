پیروزی پرسپولیس در ارومیه / دومین برد پیاپی برای شاگردان معدنی

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز هفته دوم رقابتهای والیبال لیگ باشگاههای کشور تیم بانک کشوری در سالن مجموعه ورزشی آزادی مغلوب گل گهر سیرجان شد.

در چارچوب همین رقابتها تیم پرسپولیس در ارومیه به برتری با ارزش مقابل میزبان خود دست یافت. ضمن اینکه شاگردان گیلانی حسین معدنی پس از اینکه پتروشیمی را در هفته اول از پیش رو برداشتند، برابر خراسان رضوی صاحب دومین برد در رقابتهای این فصل شدند.

نتایج بدست آمده در این دیدارها به این شرح است:

* بانک کشاورزی 2 - گل گهرسیرجان 3

( 25 بر17 ، 23 بر25 ، 23 بر 25 ، 25 بر 22 و 10 بر 15)

* ارومیه یک - پرسپولیس 3

(25 بر 18 ، 22 بر 25 ، 21 بر 25 و 17 بر 25)

* خراسان رضوی صفر - داماش گیلان صفر

(27 بر 29 ، 23 بر 25 و 20 بر 25 )

این هفته از رقابتهای لیگ برتر والیبال با انجام دیدارهای زیر پیگیری خواهد شد:

* ارتعاشات صنعتی - برق کرمان (سالن والیبال آزادی- ساعت 17)

* سایپا تهران - سنگ آهن بافق یزد(سالن والیبال آزادی - ساعت 19)

* کاله آمل - گنبد (سالن والیبال آمل - ساعت 16)