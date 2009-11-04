ایران از دموکراسی در عراق حمایت می کند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عراق، علی لاریجانی که در سفری چهار روزه در عراق بسر می برد عصر امروز چهارشنبه در پایان دور اول گفتگوهای خود با ایاد سامرایی رئیس پارلمان عراق در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وی حاضر شد و به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت.

لاریجانی در آغاز این کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به سوابق دیرینه دوستی بین ملت ایران و عراق تصریح کرد: در این سفر مذاکراتی وسیعی در زمینه مسائل سیاسی و اقتصادی داشته ایم و ایران و عراق دو کشور هم سرنوشت در مسائل اقتصادی، امنیتی و سیاسی هستند و باید با همکاری نزدیک بیشترین امتیازات را برای ملت خود کسب کنند.

وی با اشاره به اینکه تاریخ مبارزات ملت رشید عراق علیه گروه سفاک صدام و اشغالگران را فراموش نمی کند تصریح کرد: ایران از دولت وحدت ملی و مجلس ملی عراق دفاع می کند.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ایران از مبارزه با تروریسم حمایت می کند یادآور شد: تروریستها بدنبال فتنه هستند تا مردم عراق در انتخابات پارلمانی شرکت نکنند و پروسه دموکراسی ناکام بماند.

لاریجانی در پاسخ به خبرنگار عراقی که از وی در مورد توافقنامه امضا شده بین او و سامرایی در مورد مسئله آب سئوال کرد گفت: در توافق پارلمانی ایران و عراق مباحث مهمی وجود دارد که یک بحث هم به آب مربوط می شود و ما دعوت کرده ایم که طرفهای فنی این موضوع را دنبال کنند.

وی با اشاره به اینکه موضوع منافقین موضوعی دیگری است که در توافقنامه ایران و عراق مورد اشاره قرار گرفته است اضافه کرد: به نظر ما منافقین به ملت ایران و عراق ظلم کرده اند و نباید در عراق باشند.

السامرایی رئیس مجلس عراق نیز در این نشست گفت: در ملاقات با آقای لاریجانی مسائل مهم مورد علاقه مردم عراق را دنبال کردیم که آب، مفقودین، مسائل انسانی، مشکلات باقیمانده از جنگ و دریانوردی از جمله این مسائل است و کمیته فنی برای رسیدگی به مشکلات آبی تشکیل شد.

سامرایی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران عراقی مبنی بر میانجیگری عراق در بحث ایران و آمریکا گفت: بعید می دانم در مسئله ایران و آمریکا به میانجی نیاز باشد موضع ایران در مسئله آمریکا روشن و تدوین شده است.

لاریجانی در پاسخ به خبرنگار العربیه که حمایتهای ایران از عراق را دخالت در امور داخلی این کشور عنوان کرد گفت: با سئوال عجیب و قریبی مواجه شده ام اگر ما از عراق دفاع کنیم که می گویید در امور داخلی عراق دخالت کردیم و اگر حمایت هم نکنیم احتمالا می گویید دشمنی کرده ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من حرف روشنی زدم و ایران از دموکراسی در عراق حمایت کرده است.