مراسم افتتاحیه با حضور رئیس فدراسیون جهانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد علاوه بر رئیس فدراسیون جهانی والیبال نشسته( پییر ون منین )، محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون جانبازان و معلولان کشورمان و مسئولان ورزش استان خراسان رضوی نیز حضور داشتند.

انجام ورزش زورخانه ای ، اجرای رقص و برنامه های محلی خراسان رضوی، رژه 8 تیم شرکت کننده و ... از جمله بخش های مختلف مراسم افتتاحیه سومین دوره مسابقات والیبال نشسته جهان بود.

پس از مراسم افتتاحیه تیم ملی جوانان ایران و برزیل رودرروی یکدیگر قرار گرفتند. تیم کشورمان صبح چهارشنبه در نخستین دیدار خود برابر قزاقستان به پیروزی رسید.

سومین دوره مسابقات والیبال نشسته جوانان جهان از 13 تا 17 آبانماه با حضور 8 تیم در سالن شهید بهشتی مشهد برگزار می شود.