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۱۴ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۲۲

هشدار بان کی مون درباره موج مهاجرت ناشی از تغییرات جوی

هشدار بان کی مون درباره موج مهاجرت ناشی از تغییرات جوی

دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که تغییرات آب و هوایی موجی از مهاجرت از کشورهای در حال توسعه به کشورهای پیشرفته را در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل گفت تغییرات آب و هوایی موجی از مهاجرتها را بسوی کشورهای پیشرفته در پی دارد.

به گفته وی پدیده گرمایش زمین علاوه بر بوجود آوردن خشکسالی، طوفانهای سهمگین و نابودی جنگلها، ساکنان کشورهای فقیر را وادار به مهاجرت به کشورهای پیشرفته خواهد کرد.

بان کی مون که چهارشنبه در آتن سخن می گفت هشدار داد که اگر تا کنون تبعات تغییرات آب و هوایی به مرزهای کشورها محدود می شد، از این پس این مسئله منجر به راه افتادن موج مهاجرتها به سوی کشورهای پیشرفته می شود.

وی همچنین از کشورهای صنعتی خواست در نشست آتی خود در شهر کپنهاگ دانمارک تلاش خود را برای ایجاد ساز و کاری جهت مقابله با این مسئله به کار گیرند.

این در حالی است که "فردریک راینفلت" نخست وزیر سوئد و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا با ابراز ناامیدی از نتیجه نشست ماه آینده میلادی در کپنهاگ گفته است که بعید می داند این نشست منجر به تصویب توافقنامه جدیدی از سوی کشورهای صنعتی در مورد گرمایش زمین شود.

این اظهارات راینفلت که از رادیو دولتی سوئد پخش شده مشابه نظرات شماری از مقامهای سازمان ملل است. به گفته راینلفت در برخی کشورها نیز نظیر آمریکا قوانین مربوط به اجرای سیاستهای مقابله با گرمایش زمین به تصویب نرسیده است.

کد مطلب 977365

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